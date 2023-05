Stand: 31.05.2023 08:08 Uhr Vier Verletzte nach Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstagabend gab es einen Großeinsatz für die Hamburger Polizei in Harburg. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Schlachthof-Straße hat es eine größere Schlägerei gegeben. Zuerst hatten sich zwei Männer um ein Handy-Ladegerät gestritten und geprügelt. An der Schlägerei sollen dann 50 bis 100 Leute beteiligt gewesen sein. Vier Menschen wurden verletzt.

