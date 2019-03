Stand: 29.03.2019 06:23 Uhr

Vier Verletzte nach Brand in einem Seniorenheim

Bei einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Poppenbüttel sind am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden. Der Brand war in einer Wohnung im dritten Stock der Pflegeeinrichtung "Hospital zum Heiligengeist" ausgebrochen.

15 Menschen in Sicherheit gebracht

Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich in dem Gebäude bereits dichter Rauch ausgebreitet. Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus, die 15 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Zwei Senioren mussten über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die Bewohner wurden in einem Rettungswagen und in den Räumen einer Apotheke betreut. Die vier Verletzten wurden mit Kreislaufschwäche und Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Stockwerk unbewohnbar

Die Hamburger Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Nach ihrer Einschätzung ist der dritte Stock des Hauses nach dem Brand unbewohnbar. Die restlichen Stockwerke konnten nach den Löscharbeiten wieder freigegeben werden. Andere Gebäude der Wohnanlage mit Restaurant, Läden, Schwimmbad und Ärzten waren nicht betroffen. Die Brandursache ist unbekannt.

