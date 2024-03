Stand: 30.03.2024 16:11 Uhr Vier Verletzte bei Bus-Unfall in Billstedt

Am Sonnabendmittag hat es in Billstedt einen Unfall mit einem HVV-Bus der Linie 213 gegeben. Der Busfahrer musste an der Billstedter Hauptstraße, Höhe Washingtonallee, eine Notbremsung machen, weil ein Auto davor abrupt gebremst hatte. Laut Lagedienst der Hamburger Polizei wurden vier Fahrgäste verletzt. Eine Person brach sich den Arm.

