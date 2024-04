Stand: 02.04.2024 17:28 Uhr Vier Polizisten bei Unfall in Lohbrügge verletzt

Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Lohbrügge sind am Dienstag vier Polizisten verletzt worden. Nach ersten Informationen fuhr ein Fahrzeug ungebremst in einen Sprinter der Polizei. Alle vier Insassen des Einsatzfahrzeugs kamen mit Schleuder-Traumata in ein Krankenhaus. Sie sind erstmal nicht arbeitsfähig. Was zu dem Unfall geführt hat, wird jetzt ermittelt.

