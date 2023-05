Stand: 13.05.2023 17:55 Uhr Vier Menschen werden bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Dulsberg sind am Sonnabend vier Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Ring 2 an der Kreuzung Alter Teichweg/Habichtstraße. Vier Autos waren am Nachmittag zusammengestoßen. Die genaue Ursache steht noch nicht fest. Einer der Wagen rammte einen Stromverteilerkasten. Der Alte Teichweg musste für einige Zeit gesperrt werden.





