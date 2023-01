Stand: 04.01.2023 12:00 Uhr Vier Lotto-Millionäre in Hamburg in 2022

Vier Lottospieler oder -spielerinnen sind 2022 in Hamburg Millionäre geworden. Das waren nach laut Lotteriegesellschaft doppelt so viele wie im Vorjahr. Im August gab es gleich zwei große Gewinne: Einer lag bei fast 15 Millionen Euro. Deutschlandweit wurden 187 neue Lotto-Millionäre und Millionärinnen gezählt, nach 181 im Vorjahr. Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im November ein Eurojackpot-Spieler aus Berlin.

