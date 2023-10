Stand: 01.10.2023 21:14 Uhr Vier Autos in Osdorf ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

In Osdorf sind am frühen Sonntagmorgen auf einem privaten Parkplatz in der Straße Kroonhorst vier Autos ausgebrannt. Die angerückte Feuerwehr konnte den Totalschaden nicht mehr verhindern. Nach ersten Schätzungen liegt er bei 200.000 Euro. Durch die Hitze wurde noch ein weiteres Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf Brandstiftung und sucht Zeuginnen oder Zeugen.

