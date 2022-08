Stand: 23.08.2022 07:30 Uhr Viele Verstöße gegen Nachtflugbestimmungen

Am Hamburger Flughafen gibt es viele Verstöße gegen die Nachtflugbestimmungen. In diesem Jahr landeten laut Umweltbehörde schon mehr als 500 Maschinen zwischen 23 und 0 Uhr. Die Fluglärmschutzbeauftragte rechnet deshalb mit doppelt so vielen Beschwerden wie im vergangenen Jahr. Die häufigsten Gründe für die späten Flüge sind technische Probleme, eine verspätete Bodenabfertigung, das Wetter, Probleme bei der Sicherung des Fluges oder Personalengpässe. | Sendedatum NDR 90,3: 23.08.2022 07:30