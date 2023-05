Viele Türken feiern in Hamburg Wahlsieg Erdogans Stand: 29.05.2023 07:26 Uhr Hunderte Menschen haben am Sonntagabend in Hamburg den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefeiert, der nach Angaben der Wahlbehörde die Stichwahl gewonnen hat.

In der Stadt waren an mehreren Stellen Autokorsos unterwegs. Mit türkischen Fahnen geschmückte Autos fuhren durch die Viertel. Vor dem türkischen Konsulat in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs bildete sich eine lange Schlangen hupender Wagen. Auf der Moorweide vor dem Konsulat feierten zahlreiche fahnenschwenkende Anhängerinnen und Anhänger Erdogans ihren Präsidenten. Einige zündeten Böller und Rauchtöpfe. Die Polizei sprach von etwa 1.000 Menschen allein auf der Wiese. Alles sei friedliche verlaufen.. Die meisten Anhängerinnen und Anhänger Erdogans machten sich gegen 22.30 Uhr auf den Heimweg, um die TV-Ansprache des neuen und alten Präsidenten zu sehen.

40.000 Menschen in Hamburg durften wählen

Mehr als 40.000 in Hamburg lebende türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen konnten im türkischen Generalkonsulat im Stadtteil Rotherbaum wählen. Das ist auch für die Türkinnen und Türken zuständig, die in Schleswig-Holstein wohnen.

