Stand: 02.08.2024 06:00 Uhr Viele Supermarktdächer konstruiert wie das in Ratzeburg

Nach dem Einsturz eines Supermarktdaches in Ratzeburg in Schleswig-Holstein vermuten Experten und Expertinnen als Grund eine Konstruktionsschwäche, die auch viele Läden in Hamburg betrifft. Auch hier sind offenbar in vielen Märkten sogenannte Nagelplatten verbaut. Dabei werden Balken im Dach nicht fest verschraubt, sondern schnell zusammengenagelt. Laut des Feuerwehr-Instituts Nordrhein-Westfalen krachen Dächer zusammen, wenn diese Balken nass oder modrig werden. In Hamburg hat es nur 2009 einen solchen Zusammensturz gegeben, als Folge eines Feuers.

