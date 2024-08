Viele Supermarktdächer konstruiert wie das in Ratzeburg

Stand: 02.08.2024 09:19 Uhr

Nach dem Einsturz eines Supermarkt-Daches in Ratzeburg in Schleswig-Holstein ist die Ursache zwar noch nicht ermittelt, Experten und Expertinnen vermuten als Grund aber eine Konstruktionsschwäche. Die sogenannten Nagelplatten sind auch in Dutzenden Hamburger Supermärkten verbaut.