Stand: 19.04.2022 20:00 Uhr Viele Sternschnuppen am Hamburger Nachthimmel

Am Himmel über Hamburg sind in den kommenden Nächten viele Sternschnuppen zu sehen. Bis zum 25. April passiert die Erde den sogenannten Lyriden-Strom. Den Höhepunkt dieses jährlichen Meteor-Schauers erwartet das Planetarium in der Nacht zu Sonnabend. Zum Sternschnuppen-Gucken empfiehlt dessen Direktor Thomas Kraupe einen dunklen Ort fernab der Stadtbeleuchtung. Nach 21 Uhr sollen die verglühenden Kometensplitter am besten zu erkennen sein. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 19.04.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.04.2022 | 19:30 Uhr