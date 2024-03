Viele Osterfeuer am Sonnabend in Hamburg Stand: 30.03.2024 21:13 Uhr In Hamburg haben am Sonnabend wieder viele Osterfeuer gebrannt. Nicht nur in Blankenese, sondern vor allem im Bezirk Wandsbek wurde der Winter symbolisch verabschiedet - zum Ärger von Umweltschützerinnen und Umweltschützern.

Der jahrelange Streit um die Blankeneser Osterfeuer hat in der Vergangenheit den Blick abgelenkt von den großen Osterfeuern im Norden Hamburgs. Dabei kamen auch im Bezirk Wandsbek Zehntausende Menschen zusammen, um die Flammen zu beobachten, etwas zu trinken oder eine Wurst zu essen.

Viele beliebte Osterfeuer in Hamburg

Beliebt waren etwa die Osterfeuer in Farmsen-Berne am Strandbad, in Oldenfelde am Hanni-Park, in Wohldorf, Wellingsbüttel, Volksdorf und Bergstedt. Angezündet wurden die Feuer meistens ab 18 Uhr. Weitere Osterfeuer gab es auch in Bramfeld und Langenhorn im Bezirk Nord sowie südlich der Elbe in Moorwerder und Kirchwerder.

Elbstrand nicht mit Auto erreichbar

In Blankenese waren die vier traditionellen Feuer erneut auf acht Meter Breite und fünf Meter Höhe beschränkt. Auch dort stand die Feuerwehr wegen des Funkenflugs bereit. Zum Elbstrand gelangte man nicht mehr mit dem Auto, da die Polizei weiträumig abgesperrt hatte.

Appell des BUND: Kein frisches Holz verbrennen

Unterdessen rief der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dazu auf, kein frisches Holz zu verbrennen. Das setze viele Schadstoffe frei. Feinstaub und Kohlenwasserstoffe seien hochgefährlich. Am besten sei es, Reisighaufen nicht anzustecken, sondern Vögeln und Igeln zu überlassen.

