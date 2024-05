Stand: 10.05.2024 15:36 Uhr Viele Eltern müssen in Hamburg lange auf Elterngeld warten

Eltern müssen in Hamburg lange auf das von Ihnen beantragte Elterngeld warten. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Besonders viel Geduld müssen Familien im Bezirk Harburg aufbringen: Dort verlängerte sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von 54 Tagen (2023) auf 74 Tage (erstes Quartal 2024). Auch in den Bezirken Altona mit 58 Tagen (2023: 46) und Hamburg-Nord mit 55 Tagen (43) hat sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit deutlich erhöht. Auch in Eimsbüttel, Hamburg-Mitte und Wandsbek verlängerte sich die Bearbeitungsdauer. Nur im Bezirk Bergedorf konnte die Zeitdauer bis zur Entscheidung über den Elterngeldantrag verkürzt werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.05.2024 | 18:00 Uhr