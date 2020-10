Viele Corona-Neuinfektionen am Wochenende Stand: 04.10.2020 14:54 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist an diesem Wochenende stark angestiegen. 65 Neuinfektionen gab es am Sonntag.

15 der neu registrierten Fälle lassen sich auf einen Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Hamburg-Nord zurückführen, wie der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, erklärte. Ob Bewohner oder Pfleger oder beide betroffen sind, konnte die Sozialbehörde NDR 90,3 noch nicht sagen. Die Patienten konnten demnach von den anderen Bewohnern isoliert werden. Welches Heim genau betroffen ist, verriet die Behörde nicht.

AUDIO: Corona-Lage: Weiteres Seniorenheim betroffen (1 Min)

Quarantäne einer Flüchtlingsunterkunft

Zudem wurde die städtische Flüchtlingsunterkunft am Curslacker Neuer Deich im Bezirk Bergedorf nach Informationen der Sozialbehörde unter Quarantäne gestellt. Einer der 320 Menschen, die dort leben, wurde positiv auf Corona getestet. Da sich die Kontakte unter den Bewohnern nicht nachverfolgen lassen, steht trotzdem die ganze Unterkunft unter Quarantäne. Ein Massentest soll Klarheit über die Zahl der Ansteckungen bringen.

Mehr als 40 Fälle in Wandsbeker Seniorenheim

Am Sonnabend hatte sich die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg innerhalb eines Tages um 112 Fälle erhöht. Mehr als 40 Corona-Fälle hatte es in einem Alten- und Pflegeheim in Hamburg-Wandsbek gegeben, wie die Sozialbehörde mitteilte. Auch hier teilte die Behörde nicht mit, um welches Heim es sich konkret handelte.

Neben den Corona-Fällen in dem Seniorenheim nannte Helfrich als weiteren Grund für die stark gestiegenen Fallzahlen am Sonnabend die Feiern vom vorangegangenen Wochenende. Demnach würde sich vor allem die jüngere Altersgruppe bei Feiern in Gastronomie-Betrieben und Bars an den Wochenenden anstecken. Diese Neuinfektionen fänden sich erst knapp eine Woche später in den Zahlen wieder.

Insgesamt haben sich inzwischen 8.240 Menschen in Hamburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 241 Menschen Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

