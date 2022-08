Viele Besucher bei den Cruise Days im Hamburger Hafen Stand: 20.08.2022 14:10 Uhr Wegen der Corona-Pandemie musste das Kreuzfahrertreffen Hamburg Cruise Days im vergangenen Jahr abgesagt werden. In diesem Jahr findet es in kleinerem Rahmen statt: Bis Sonntag werden fünf anstatt der sonst zehn bis zwölf Kreuzfahrtschiffe erwartet.

Die Veranstaltenden rechnen mit mehr als 120.000 Besucherinnen und Besuchern. Zu den Höhepunkten zählt der Besuch der "Queen Mary 2", die am Freitagmorgen den Hamburger Hafen erreichte. Am Abend wurden der Kreuzfahrtriese und der Hafen besonders in Szene gesetzt: Lichtkünstler Michael Batz tauchte die Szenerie beim "Blue Port" erneut in blaues Licht.

Die Lichtinstallation soll im Anschluss an das Event noch eine weitere Woche leuchten. Im Gespräch mit NDR 90,3 verteidigte er das Projekt gegen die Kritik, dass die Aktion dem allgemeinen Appell zum Energiesparen widerspreche. Es würden viele Lampen im Hafen brennen, die ohnehin leuchten würden, nur jetzt eben in Blau, sagte der Lichtkünstler.

AUDIO: Blueport bei den Cruise Days: Macher Michel Batz im Interview (9 Min) Blueport bei den Cruise Days: Macher Michel Batz im Interview (9 Min)

Zwei Kreuzfahrtriesen Bug an Bug

Am Samstagabend soll es den zweiten Höhepunkt geben: Zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie begegnen sich dann zwei Kreuzfahrtschiffe: die "AIDAprima" und die "MSC Magnifica". Sie sollen auf der Elbe Bug an Bug verharren, während eine musikalische Inszenierung läuft - mit dem blauen Hafen im Hintergrund. Dazu ist noch eine Licht- und Drohnenshow geplant. Außerdem kommen die "AIDAsol" und die "MS Otto Sverdrup" nach Hamburg.

Bis zum Sonntag präsentieren sich außerdem Reedereien an den Landungsbrücken, dazu gibt es mehrere Buden und Bühnen. Für gute Stimmung sollen unter anderem ein Biergarten und eine Salsa-Bühne sorgen. Die Veranstaltungsfläche reicht vom Landungsbrückenvorplatz bis zur Kehrwiederspitze.

Videos 2 Min Ein Ausblick auf die Cruise Days Vom 19. bis 21. August laufen die Cruise Days in Hamburg. Reporter Simon Ritter erzählt, was zu erwarten ist. 2 Min

Kritik von Umweltschützern

Kritik an den Cruise Days kommt unter anderem vom Naturschutzbund Nabu. Sprecher Malte Siegert sagte, an Bord der Schiffe habe sich zwar einiges getan, was aus den Schornsteinen rauskomme in den Städten habe aber "weiterhin und dauerhaft einen echt negativen Effekt." Die Fraktion Die Linke forderte: "Schluss mit der Stinker-Sause." In Zeiten, in denen von den Bürgern Energieeinsparung gefordert werde und Klimaschutz das Gebot der Stunde sei, hätte man auf diese Veranstaltung gut und gern verzichten können, meinte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Jersch.

Die Kreuzfahrtindustrie betont, dass sie das Thema Nachhaltigkeit ernst nehme. So wollen die Mitglieder des Internationalen Branchenverbandes bis 2050 klimaneutral fahren.

AUDIO: Cruise Days starten - Kritik vom Nabu (1 Min) Cruise Days starten - Kritik vom Nabu (1 Min)

Cruise Days normalerweise in ungeraden Jahren

Die Hamburg Cruise Days finden normalerweise in ungeraden Jahren im September statt. Sie gelten auch als Schaufenster und Plattform der Branche. In früheren Jahren lockte die Veranstaltung schon mal eine halbe Million Gäste an. Die nächsten Hamburg Cruise Days finden wieder wie gewohnt statt - und zwar vom 8. bis zum 10. September 2023.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels stand, dass der Nabu kritisiere, dass die Luftqualität in Hamburg durch das Schweröl, dass Kreuzfahrtschiffe verbrennen, beeinträchtigt werde. In deutschen Häfen ist es Schiffen jedoch untersagt, Schweröl zu nutzen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Hamburger Hafen