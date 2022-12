Viele Bauprojekte im Harburger Binnenhafen Stand: 28.12.2022 08:25 Uhr Der Binnenhafen in Hamburg-Harburg verändert sich immer mehr. Wo sich einst nur Hafenbetriebe befanden, sind längst sehr viele Wohnungen, aber auch Forschungseinrichtungen entstanden.

Ein großes Projekt konnte im Sommer offiziell eröffnet werden: das Fraunhofer Center für Maritime Logistik. Das neunstöckige Forschungsgebäude liegt mitten im Binnenhafen. Die Baukosten lagen bei 20 Millionen Euro, die Hälfte davon übernahm der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Und in der Nähe vom Veritaskai entsteht gerade ein Gebäude mit mehr als 170 Apartments für Studierende und Auszubildende.

Brachfläche seit mehreren Jahren

Doch die aktuelle Krise sorgt auch im Harburger Binnenhafen für Verzögerungen. So musste vor sieben Jahren der beliebte Beach-Club für ein Hotelprojekt weichen. Bis heute liegt die Fläche brach. Der Beach-Club soll im neuen Jahr aber an anderer Stelle wieder öffnen. Dafür wird ein Betreiber gesucht.

Bürogebäude, Hotel und viele Wohnungen geplant

Auf dem Gelände des Familienbetriebs Paletten Service Hamburg ist außerdem das Aqua2Dock geplant, ein Bürokomplex am Wasser mit Gastronomie und auch Hotel. Das Projekt wurde wegen der Krise ins kommende Jahr verlegt. Auch der Hamburg Innovation Port will in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das 200-Millionen-Euro Projekt Neuländer Quarree mit mehr als 500 Wohnungen wechselte mehrfach den Eigentümer - auch an die Adler Group. Weil die in finanziellen Schwierigkeiten steckt, geht seitdem nichts mehr voran.

Neue Sport- und Freizeitangebote sollen entstehen

Erfreuliche Nachrichten gab es zum Jahresende aber auch noch: Der Harburger Binnenhafen/Neuland-Nordwest wird RISE-Fördergebiet. Der Senat hat die Fördermittel für die weitere Entwicklung des Gebiets jetzt bewilligt. Das Wohnumfeld der Hafenbewohnerinnen und Hafenbewohner soll durch neue Sport- und Freizeitangebote sowie gestaltete Grün- und Freiflächen verbessert werden. Auch die Wegeverbindungen zur Harburger Innenstadt und dem Bahnhof sowie zur Pionierinsel am naturnahen Ufer der Süderelbe sollen gestärkt werden.

