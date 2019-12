Stand: 15.12.2019 20:57 Uhr

Neuer S-Bahn-Tunnel? Viel Zustimmung in Hamburg

Der Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums, einen neuen S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhofs zu bauen, ist in Hamburg auf breite Zustimmung gestoßen. Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) kennt die Überlegungen und freut sich, dass der Bund jetzt damit an die Öffentlichkeit geht. "Wenn die Bahn im Rahmen des Klimaschutzes die Zahl ihrer Fahrgäste verdoppeln will, ist ein zusätzlicher Tunnel notwendig", meinte Westhagemann zu NDR 90,3. Bereits im Sommer habe er dazu Gespräche mit Bahnvorstand Ronald Pofalla geführt.

Neuer S-Bahn-Tunnel: Westhagemann gegrüßt Idee NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.12.2019 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) hält die Idee des Bundesverkehrsministerium zur Entlastung des Hauptbahnhofes für sinnvoll. Darüber sprach er im Interview mit NDR 90,3.







Bundesverkehrsministerium schlägt Tunnel vor

Am Sonnabend hatte das Bundesverkehrsministerium einen neuen S-Bahn-Tunnel unter dem Bahnhof vorgeschlagen. Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, hatte das bei der Eröffnung der S-Bahnstation Elbbrücken verkündet. Damit soll der Bahnhof entlastet werden, indem die aktuell von der S-Bahn genutzten Gleise für den Regional- und Fernverkehr frei würden.

Westhagemann sieht Großteil der Kosten beim Bund

Wie schnell das Projekt umgesetzt werden könne, sei unklar, meint Westhagemann. Er gehe von mindestens zehn bis 15 Jahren aus. Die Kosten dafür müsse der Bund zum Großteil tragen: "Ich weiß nicht, wie hoch die Hamburger Beteiligung dann sein wird. Das ist ja immer bei Großprojekten so, dass ein Teil natürlich auch von den Ländern übernommen wird. Aber das werden jetzt die nächsten Gespräche erst zeigen."

SPD fordert Machbarkeitsstudie

Wie Westhagemann hält das auch die Hamburger SPD-Verkehrspolitikerin Dorothee Martin für eine gute Idee und fordert eine zügige Machbarkeitsstudie. "Für den Klimaschutz und die Mobilitätswende wollen und brauchen wir mehr Verkehr auf der umweltfreundlichen Schiene", so Martin. "Doch in Hamburg sind dem derzeit Grenzen gesetzt: Sowohl der Hauptbahnhof als auch die Verbindungsbahn stellen für den Fern- und Regionalverkehr große Engpässe dar."

Grüne verweisen auf Pflege des gesamten Netzes

Ihr Kollege Martin Bill (Grünen) erklärte: "Wenn wir mehr Bahnverkehr in Deutschland wollen, wird die Bahn in Hamburg investieren müssen." Wichtig ist ihm aber auch, dass die Bahn generell instand gehalten wird. "Das Netz muss so gepflegt sein, dass die Züge Pünktlich und Zuverlässig fahren können, was heute leider nicht immer der Fall ist", sagte Bill.

Für CDU ist Senat zu spät dran

Eine echte Entlastung könne es nur durch die Ausweitung der Schienenkapazität geben, betonte Detlef Ehlebracht von der AfD. Laut Ewald Aukes, FDP, muss die Frage geklärt sein, wer die Kosten trägt. CDU-Verkehrsexperte Dennis Thering meint, der Hamburger Senat habe sich viel zu spät mit der Überlastung des Hamburger Hauptbahnhofes beschäftigt. Er begrüßt daher den Vorschlag seines Parteikollegen Ferlemann und erklärte: "Wir werden uns daher zeitnah im Verkehrsausschuss mit dem Vorschlag beschäftigen.“

Linken spricht von "Wahlkampfgetöse"

Für Linken-Verkehrsexpertin Heike Sudmann hingegen ist der Vorschlag mehr ein "Wahlkampfgetöse". Denn "Auch unterm Hauptbahnhof ist der Platz begrenzt. Zudem ist eine zeitliche und räumliche Kollision mit dem geplanten U5-Tunnel absehbar." Sie plädiert dafür, dass Regionalzüge nicht zu lange die Gleise blockieren sollten. "Hier kann ein Weiterfahren der Züge, zum Beispiel aus Schleswig-Holstein nach Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern und umgekehrt, schon eine große Entlastung bringen."

Hamburg Hauptbahnhof: Das Herz der Millionenstadt die nordstory - 11.10.2019 14:15 Uhr Hunderttausende Menschen kommen täglich mit dem Hamburger Hauptbahnhof in Berührung. Die Dokumentation begleitet einige Mitarbeiter, die hinter den Kulissen die Abläufe steuern.







