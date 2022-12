Stand: 03.12.2022 09:11 Uhr Viel Applaus für das männliche "Aschenputtel"

Es ist einer der Klassiker unter den vielen Weihnachtsmärchen, die zur Zeit auf Hamburgs Bühnen zu sehen sind: "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm. In der Komödie Winterhuder Fährhaus wird das Stück jetzt aber ganz schön umgekrempelt. Denn die Hauptrolle spielt ein Junge. Das Publikum belohnte die bunte, lustige Premiere von "Aschenputtel - Auf die Schuhe kommt es an" am Freitag mit viel Applaus.

