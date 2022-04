Stand: 03.04.2022 07:47 Uhr Viel Applaus für "Die Jagdgesellschaft"

Viel Applaus gab es am Sonnabend im Schauspielhaus für die Premiere des Thomas Bernhard Stücks "Die Jagdgesellschaft". Regisseur Herbert Fritsch hat den Text zu Themen wie Krieg und Umweltzerstörung auf die Bühne gebracht. Dabei setzte er unter anderem auf Musik, das Stück wurde durchgängig live am Flügel begleitet. In einer der Hauptrollen war das frühere Ensemblemitglied Bastian Reiber zu sehen. | Sendedatum NDR 90,3: 03.04.2022 08:00

