Videokontrollen: 130 Raser sind Führerschein los Stand: 12.11.2020 21:02 Uhr Mehr als 130 Raser müssen in Hamburg mit einem Fahrverbot rechnen. Das ist das Ergebnis einer Großkontrolle der Polizei.

Beamte und Beamtinnen waren in den vergangenen Tagen mit Videowagen in der Stadt unterwegs und dokumentierten dabei zum Teil haarsträubende Vorfälle. So raste etwa ein 43-Jähriger über die A7, offenbar unter Medikamenteneinfluss und mit einem Blaulicht auf dem Dach. Er konnte nach kurzer Verfolgung in Hausbruch festgenommen werden. Laut Polizei besaß der Mann nie einen Führerschein.

Tempo 220 war Rekord

Den Negativ-Rekord stellte ein Autofahrer auf der B75 auf, der mit 220 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 fuhr. Und in der Stader Straße lieferte sich eine 21-Jährige mit einem 18-Jährigen ein Rennen. Beide Führerscheine und beide Autos wurden beschlagnahmt.

Mit 160 und Kind durch Baustelle

Auf der A7 in Waltershof raste ein Mann mit fast Tempo 160 durch eine Baustelle, wo nur 60 erlaubt sind. Auf dem Rücksitz befand sich ein vierjähriges Kind, das nicht angeschnallt war, die Mutter saß daneben.

Insgesamt kontrollierten die Beamten mehr als 280 Fahrzeuge. Neben den 131 Fahrverboten wurden auch 215 Bußgeldverfahren eingeleitet.

