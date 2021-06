Videochat mit Sozialsenatorin Melanie Leonhard Stand: 07.06.2021 06:00 Uhr Die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) beantwortet Ihre Fragen zur Corona-Lage in Hamburg und der Impf-Strategie.

Am 7. Juni entfällt die Priorisierung bei der Corona-Impfung. Doch wann ist genügend Impfstoff da, um alle zu impfen, die dies möchten? Wie sinnvoll ist die Impfung von Kindern und Jugendlichen? Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) beantwortet am 9. Juni ab 20.15 Uhr live in einem Videochat Ihre Fragen rund um das Thema Corona-Impfung und die Corona-Lage in Hamburg. Sie können vorab Ihre Fragen einreichen, einige werden wir dann live im Chat stellen.

Auswertung und Mitschnitt des Video-Chats

Der Video-Chat wird live auf dieser Seite und auf der Facebook-Seite von NDR Hamburg zu sehen sein. Eine schriftliche Auswertung des Gesprächs finden Sie dann am Donnerstag, den 10. Juni, im Laufe des Tages unter NDR.de/Hamburg sowie in der NDR Hamburg App.

