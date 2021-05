Video-Chat mit Dirk Heinrich vom Hamburger Impfzentrum Stand: 05.05.2021 20:47 Uhr Der ärztliche Leiter des Hamburger Impfzentrums, Dirk Heinrich, hat Ihre Fragen rund um das Thema "Corona-Impfung" beantwortet.

Unser Gast Dr. med. Dirk Heinrich, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Sprecher der medizinischen Leitung des Impfzentrums, hat am Mittwoch Ihre Fragen rund um das Impfen in Hamburg beantwortet. Das Interesse der Hamburgerinnen und Hamburgern war sehr groß. Mehr als 1.000 Fragen an den Impf-Experten haben uns erreicht.

Viele Fragen rund um die Corona-Impfung

Wie erfahre ich, wann ich geimpft werde? Wie hoch ist das Risiko, sich im Impfzentrum mit dem Coronavirus zu infizieren? Wann wird die Priorisierung aufgehoben? Solche und viele andere Fragen rund um das Thema "Corona-Impfung" haben Sie vor und während des Video-Chats gestellt. Wegen der großen Anzahl an Fragen konnten nicht alle beantwortet werden. NDR 90,3 Reporterin Anna Rüter hat den Video-Chat moderiert.

Auswertung und Mitschnitt des Video-Chats

Eine Auswertung sowie einen Mitschnitt des Gesprächs finden Sie am Donnerstag, den 6. Mai, im Laufe des Tages unter NDR.de/Hamburg sowie in der NDR Hamburg App.

