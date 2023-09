Stand: 30.09.2023 07:15 Uhr Verteilaktion für Bedürftige: Verein und Bezirk Hamburg-Mitte einigen sich

Vor zwei Wochen hat der Bezirk Hamburg-Mitte eine Verteilaktion für Bedürftige am Hauptbahnhof gestoppt. Dem Verein "Schau nicht weg" wurde untersagt, am Heidi-Kabel-Platz seine Stände aufzubauen, um Essen und Kleidung zu verteilen. Jetzt ist eine neue Lösung gefunden worden: Die Verteilaktion kann künftig jeden Sonnabend im Seniorentreff am Hansaplatz stattfinden. Darauf einigte sich der Verein jetzt mit dem Bezirk.

