Verteidigung der Deiche wird heute in Hamburg geprobt Stand: 13.10.2023 10:37 Uhr Heute Abend findet in Hamburg die jährliche sogenannte Deichverteidigungsübung statt. Hintergrund ist der Beginn der Sturmflutsaison.

Wie sicher sind die Deiche, wie gut sind die Hochwasserschutzanlagen? Das haben in Hamburg die Deichwarte durchgehend im Blick. Zusätzlich findet einmal im Jahr die Deichverteidigungsübung statt. Mehr als 350 Menschen werden im Einsatz sein - von den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk, Airbus und der Bundeswehr. Dazu kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Innenbehörde, aus den Bezirken Hamburg-Mitte, Harburg und Bergedorf sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Schäden an Deichen werden simuliert

Zur Übung werden an 23 Stellen Schäden an den Deichen zwischen Altengamme und Finkenwerder simuliert. "In erster Linie schauen wir dann, ob die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Kräften vor Ort und den technischen Leitstellen funktioniert", erklärt Oliver Sulz vom zuständigen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Klappt es mit dem Funkverkehr? Werden ausreichend Sandsäcke geordert und richtig am Deich ausgelegt? Die Deiche, Hochwasserschutzwände, Flutschutztore, Sperrwerke, Schleusen und Schöpfwerke entlang der Elbe sind vorab wie jedes Jahr geprüft worden. Alle seien in sicherem Zustand, sagt Sulz.

