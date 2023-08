Versuchtes Tötungsdelikt auf St. Pauli: Verdächtiger festgenommen Stand: 14.08.2023 17:50 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Gewalttäter festgenommen. Der 32-Jährige soll im Mai dieses Jahres im Stadtteil St. Pauli brutal auf einen 26-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben.

Die beiden Männer waren nach Angaben der Polizei am 20. Mai in der Straße Hamburger Berg in Streit geraten. Weshalb, ist noch unklar. Nach Informationen von NDR 90,3 ist auf Video-Aufnahmen zu sehen, wie der Täter äußerst brutal auf den 26-Jährigen einschlägt und ihm mehrfach gegen den Kopf tritt. Wegen dieser Brutalität hatte die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Fahndung blieb zunächst erfolglos

Die Ermittler werten die Tat als versuchte Tötung. Noch am Tatabend suchten die Besatzungen mehrerer Streifenwagen vergeblich nach dem Täter. Auch eine Lichtbildfahndung blieb ohne Erfolg.

Polizist entdeckt Verdächtigen in Rahlstedt

Am Freitagnachmittag erkannte dann ein Bundespolizist, der privat unterwegs war, den Verdächtigen im Stadtteil Rahlstedt. Er rief seine Kolleginnen und Kollegen von der Landespolizei hinzu. Diese nahmen den 32 Jährigen in der Straße Wildschwanbrook fest. Der Mann kam vor eine Haftrichterin, die ihn in Untersuchungshaft schickte.

