Stand: 18.06.2023 09:05 Uhr Versuchter Überfall auf Hotel in Hammerbrook

In Hammerbrook hat Samstagabend ein Unbekannter versucht, ein Hotel zu überfallen und ist an einem Mitarbeiter gescheitert. Laut Polizei war der Mann gegen 22.30 Uhr in die Lobby gekommen und hatte den Angestellten am Empfang aufgefordert, Geld herauszugeben. Der weigerte sich und löste stattdessen sofort den Alarm aus. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht bislang erfolglos nach ihm.

