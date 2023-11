Stand: 23.11.2023 18:37 Uhr Versuchter Überfall auf Haspa-Filiale in Hamm

Im Hamburger Stadtteil Hamm gab es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz. Auslöser war ein versuchter Einbruch in die Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) an der Hammer Landstraße. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Personen versucht, sich Zutritt zu der Filiale zu verschaffen. Eine Bankmitarbeiterin alarmiere die Polizei. Die Polizei sucht nun nach den geflüchteten Tätern.

