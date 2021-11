Versuchter Mord an Polizistin: 33-Jähriger muss ins Gefängnis Stand: 25.11.2021 13:55 Uhr Im Prozess um einen Angriff auf eine Polizistin und einen Polizisten hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag sein Urteil verkündet: Der 33 Jahre alte Angeklagte muss für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

Die Gericht wertete es als Mordversuch, was sich am 27. Januar in Alsterdorf abgespielt hatte. Der 33-Jährige war nachts auf der Suche nach Alkohol in Gartenlauben unterwegs. Auf seinem Streifzug fand er ein Winkeleisen und nahm es mit, um eine Laube aufzubrechen. Dabei wurde er von einer Zivilpolizistin und ihrem Kollegen beobachtet. Als die Beamtin aus der Deckung einer Hecke kam, schlug der Angeklagte ihr mit einem Winkeleisen zwei mal auf den Kopf.

Er versuchte auch, den anderen Polizisten zu treffen. Als dieser ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte, rannte der Angeklagte weg.

Polizistin erlitt Platzwunden

Vor dem Landgericht sagte der 33-Jährige aus, er habe die Polizistin nicht töten, sondern nur einschüchtern wollen. Die Kammer aber wertete die Schläge auf den Kopf als versuchten Mord. Die Beamtin kam glücklicherweise mit Platzwunden davon. Das Ganze hätte aber auch ganz anders ausgehen können, meinte der Vorsitzende Richter.

