Stand: 16.08.2022 13:00 Uhr Versuchte Vergewaltigung in Rahlstedt

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in Rahlstedt versucht, eine 28-Jährige zu vergewaltigen. Tatort war ein unbeleuchteter Verbindungsweg zwischen den Straßen Bei der Neuen Münze und Schierenberg. Laut Polizei habe der Mann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Da sich die Frau wehrte und um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Schierenberg. | Sendedatum NDR 90,3: 16.08.2022 13:00