Stand: 07.03.2024 15:15 Uhr Versuchte Sprengung von Geldautomaten: Vier Männer verhaftet

Nach einer Serie von versuchten Geldautomaten-Sprengungen in Hamburg sind vier Tatverdächtige am Mittwoch verhaftet worden. Den Männer werden fünf Fälle in den Stadtteilen Winterhude, Ohlsdorf, Volksdorf und Langenhorn zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Sie waren den mutmaßlichen Tätern durch Hinweise von Zeuginnen und Zeugen auf die Spur gekommen. Die Männer im Alter von 32 bis 42 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.03.2024 | 15:00 Uhr