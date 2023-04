Verstöße gegen Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof Stand: 16.04.2023 08:59 Uhr Keine Schlagringe, kein Reizgas, keine Messer: Das Tragen von Waffen ist am Hamburger Hauptbahnhof an diesem Wochenende verboten. Die Bundespolizei hat kontrolliert und Verstöße aufgedeckt.

Immer wieder hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Reisende sowie Passantinnen und Passanten angesprochen und anschließend auf Waffen untersucht. Ergebnis: Vereinzelt fanden die Kontrolleure verbotene Gegenstände. Nach Informationen von NDR 90,3 lag die Anzahl im zweistelligen Bereich. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Waffenverbot gilt bis Sonntagnacht

Es handelt sich um ein temporäres Waffenverbot. Es gilt bis Sonntag um Mitternacht. Das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Reizgas, Schlagringen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art ist bis dahin verboten. Schon am Freitag hatte ein Sprecher der Bundespolizei gesagt, Messer und gefährliche Gegenstände hätten im Personannahverkehr und an Bahnhöfen nichts zu suchen.

Zunehmende Gewalt Grund für Verbot

Die Gewalt am Hamburger Hauptbahnhof hatte in den vergangenen Monaten zugenommen. Es wurden mehr Gewaltdelikte unter Passantinnen und Passanten, aber auch mehr Angriffe auf Beamte registriert. Plakate im Bahnhof sollen auf die Mitführverbote hinweisen. Der Hauptbahnhof Hamburg ist laut Bundespolizei mit mehr als 550.000 Reisenden pro Tag der meistfrequentierte Fernbahnhof in Deutschland.

