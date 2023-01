Stand: 11.01.2023 16:29 Uhr Verstöße gegen Corona-Regeln: Rund 48.000 Bußgelder verhängt

In rund 48.000 Fällen sind in Hamburg bislang Bußgelder verhängt worden, weil sich Menschen nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Mehr als zwölf Millionen Euro nahm die Stadt damit ein. Abgefragt hatte die Daten die Hamburger AfD-Fraktion. Aus ihrer Sicht habe sich die Stadt "eine goldene Nase durch die Corona-Gängelung" verdient.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.01.2023 | 19:00 Uhr