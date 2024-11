Stand: 24.11.2024 08:03 Uhr Versteigerung: Sammler ergattert Kafka-Manuskript

Ein Privatsammler hat am Sonnabend in Hamburg ein Originalmanuskript und einen Brief des Schriftstellers Franz Kafka ersteigert - für 286.000 Euro Das hat das Auktionshaus Hesse mitgeteilt. Am Montag kommen in Hamburg 430 wertvolle Bücher unter den Hammer. Darunter eine seltene Erstausgabe von "Max und Moritz".

