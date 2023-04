Versteigerung: Hamburger Fundbüro meldet Rekordumsatz Stand: 29.04.2023 09:53 Uhr Das Hamburger Fundbüro hat beim Verkauf von nicht abgeholten Sachen im vergangenen Jahr so viel eingenommen wie noch nie. Knapp 300.000 Euro kamen durch die Versteigerung insgesamt zusammen.

Ob Handy, Mütze, Schmuck oder Schlüssel: In einer Großstadt wie Hamburg wird auch viel verloren - und viele dieser Sachen landen im Zentralen Fundbüro in Hamburg-Bahrenfeld. Werden sie nicht abgeholt, dann verkauft das Fundbüro diese. Im vergangenen Jahr wurden so knapp 300.000 Euro eingenommen. So viel wie noch nie.

Fahrräder bei Auktionen am häufigsten auf der Liste

Allein online führte das Fundbüro 1.400 Auktionen durch. Meistens wurden dabei Fahrräder angeboten. In einem Fall versteigerte das Fundbüro aber auch ein Gucci-Armband, das nicht abgeholt worden war, für 260 Euro. 2022 wurden insgesamt 41.500 Fundsachen in Hamburg abgegeben. Die Klassiker sind Schlüssel, Handys und Portemonnaies. Nur etwa 22 Prozent der Fundstücke finden den Weg zurück zu ihren Besitzerinnen und Besitzern.

Besonders viele Fundsachen gibt es nach Dom und Marathon

Seit dem Sommer sind Verlustmeldungen auch online möglich. Fundsachen mit einem Wert von unter zehn Euro, wie beispielsweise billige Regenschirme, werden erst gar nicht erfasst. Grund ist, dass sie fast nie abgeholt werden. Zuletzt wurden während des Hamburger Frühlingsdoms und beim Hamburg Marathon besonders viele Fundstücke abgegeben. Jetzt ist man im Fundbüro gespannt, was der Hafengeburtstag am kommenden Wochenende bringt.

Weitere Informationen Zentrales Hamburger Fundbüro ist umgezogen 4.700 Quadratmeter, 41 Räume: Das Zentrale Hamburger Fundbüro befindet sich jetzt in Bahrenfeld. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 29.04.2023 | 10:00 Uhr