Stand: 21.04.2025 07:50 Uhr Verschwundener Junge in Hamburg wieder aufgetaucht

In Hamburg ist ein zeitweise vermisster Jugendlicher wohlbehalten aufgefunden worden. Ein 13-jähriger Junge mit Downsyndrom, der am Sonntagabend verschwunden war, wurde in Hamburg-Billstedt angetroffen – rund zwölf Kilometer entfernt vom Ort des Verschwindens. Ein Anwohner erkannte ihn anhand von Medienberichten und rief die Polizei. Der Junge war mit einer Reisegruppe unterwegs, als ihn seine Pflegeeltern an den Landungsbrücken aus dem Blick verloren. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber nach ihm.

