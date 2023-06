Stand: 24.06.2023 13:19 Uhr Verschollene Figuren wieder vorm Bundeshaus am Berliner Tor

Ein Stück Geschichte kehrte am Sonnabend zurück nach Hamburg. Acht in Marmor gemeißelte Figuren stehen wieder auf acht Säulen im Eingangsbereich vom Bundeshaus am Berliner Tor. Wenn auch nur als Duplikate, denn die Originale sind seit rund 80 Jahren verschwunden. Ein Gewerkschafter hatte sie vor den Bombenangriffen in Sicherheit gebracht. Jede Skulptur steht für einen anderen Bauberuf.

