Verschobene A7-Vollsperrung in Hamburg nun Ende Februar

Stand: 15.02.2021 11:51 Uhr

Die wegen des Wintereinbruchs verschobene Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der Autobahn 7 in Hamburg-Stellingen soll am letzten Februarwochenende nachgeholt werden.