Stand: 19.07.2023 21:09 Uhr Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Eppendorf

Die Hamburger Polizei sucht nach einem 13-jährigen Mädchen. Sie soll ihre Unterbringung in der Martinistraße in Eppendorf am frühen Nachmittag verlassen haben. Helen Hutchings ist mit 1,87 Meter auffällig groß. Und sie wirkt laut Polizei eher wie eine 16-Jährige. Die Vermisste trägt eine graue oder schwarze Kapuzenjacke, schware Hose und Chucks. Eine Eigengefährdung kan bei Helen nicht ausgeschlossen werden und daher bittet die Polizei um Mithilfe.

