Stand: 20.07.2023 07:33 Uhr Vermisste 13-Jährige ist zurück im UKE

Am Mittwochabend wurde sie vermisst, aber jetzt ist sie wieder da: Eine 13-Jährige ist zurück im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Polizei hatte nach ihr gesucht, nachdem sie spurlos vom Klinikgelände verschwunden war. In der Nacht wurde sie laut Polizei am U-Bahnhof Ochsenzoll angetroffen.

