Stand: 16.02.2024 20:42 Uhr Verlorene Ladung sorgt für Stau auf Hamburger Kennedybrücke

In der Hamburger Innenstadt hat am Freitagmittag ein Lkw mehrere Getränkekisten verloren und dadurch einen Stau an der Außenalster verursacht. Nach Angaben der Polizei fiel die Ladung während der Fahrt von dem Sattelzug. Ab der Kennedybrücke in Richtung Mundsburg war die Fahrbahn etwa eine Stunde gesperrt. Warum der Lkw die Ladung verlor, ist noch unklar.

