Stand: 07.05.2019 10:52 Uhr

Verletzter von Kreuzfahrtschiff geholt

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz auf der Elbe: Weil auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAluna" ein Passagier gestürzt war, musste ein Boot der Feuerwehr am Montagabend während der Fahrt längsseits gehen, um den Mann von Bord zu holen.

Unfall auf Kreuzfahrtschiff NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.05.2019 11:00 Uhr Rettungseinsatz auf der Elbe: Nachdem das Kreuzfahrtschiff "AIDAluna" den Hamburger Hafen verlassen hat, stürzt ein Mann von einer Treppe. Er muss von dem fahrenden Schiff geholt werden.







Mann stürzt an Bord Treppe hinunter

Spektakulärer Rettungseinsatz auf der Elbe NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.05.2019 11:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Spektakulärer Rettungseinsatz auf der Elbe: Weil auf einem Kreuzfahrtschiff ein Passagier verunglückte, musste ein Boot der Feuerwehr während der Fahrt längsseits gehen. Ingmar Schmidt berichtet.







Auf dem Schiff hatte kurz zuvor noch eine Pressekonferenz zum Hamburger Hafengeburtstag stattgefunden. Wenige Stunden später legte das Schiff von Steinwerder ab, um mit neuen Passagieren auf Kreuzfahrt zu gehen. Doch in Höhe Blankenese stürzte ein Mann eine Treppe hinunter. Da das Kreuzfahrtschiff nicht einfach umdrehen kann, eilte die Feuerwehr mit einem Kleinboot zu Hilfe. Einsatzleiter Wilfried Sprekels sagte: "Das Problem ist: das Schiff kann nicht anhalten, weil es sonst seitwärts läuft." Die "AIDAluna" habe aber eine tiefe Luke, sodass der Verunglückte während der Fahrt aufgenommen werden konnte. Die Rettungskräfte hatten außerdem Glück, dass das Wetter gut war und es kaum Wellen auf der Elbe gab. Der Patient wurde an Land in ein Krankenhaus gebracht, die "AIDAluna" konnte ihre Fahrt nach dem Rettungseinsatz fortsetzen.

