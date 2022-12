Stand: 31.12.2022 09:46 Uhr Verletzte nach Unfall in Sinstorf

In Sinstorf sind am Freitagabend zwei Autos auf der Winsener Straße frontal zusammengestoßen. Der Fahrer und die Beifahrerin eines beteiligten Fahrzeugs wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Hamburger Polizei ermittelt.

