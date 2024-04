Stand: 17.04.2024 07:30 Uhr Verletzte nach Pfeffersprayeinsatz in Linienbus

In einem Linienbus in Schenefeld bei Hamburg ist am Abend Pfefferspray versprüht worden. Hintergrund war wohl ein Streit unter drei Fans des FC St. Pauli und des HSV. Nach Angaben der Feuerwehr wurden fünf Menschen leicht verletzt, darunter auch andere Fahrgäste. Einer der Täter konnte von der Polizei ermittelt werden. Der Linienbus 184 war von Schenefeld in Richtung Elbgaustraße und Halstenbek unterwegs.

