Stand: 27.11.2022 11:03 Uhr Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Hamburg

Bei zwei Verkehrsunfällen auf Hamburger Straßen sind mehrere Menschen verletzt worden. Auf der Kollaustraße kam ein 24-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen krachte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei stand er vermutlich unter Drogen. Bei einem weiteren Unfall in Lurup wurden vier Menschen leicht verletzt. Die Luruper Hauptstraße war am Samstagabend eineinhalb Stunden gesperrt.

