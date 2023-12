Stand: 31.12.2023 06:26 Uhr Verletzte bei Unfall mit Linienbus und Lkw in Hamburg

Fünf Verletzte bei einem Unfall im Stadtteil Billbrook: Ein Linienbus und Lastwagen sind am Samstagabend an einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Busfahrer hatte den Lkw aus bislang ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen übersehen, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntag sagte. Beide Fahrer sowie drei Fahrgäste in dem Bus wurden demnach verletzt - einer von ihnen schwer. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, dass der Linienbus an der Seite und der Lkw an der Fahrerkabine erheblich beschädigt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.12.2023 | 09:00 Uhr