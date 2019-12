Stand: 16.12.2019 12:22 Uhr

Verletzte bei Unfall mit Bus in Wilhelmsburg

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Montag ein Bus auf ein Auto aufgefahren. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 10 Uhr auf der B75 in Höhe der Abfahrt Wilhelmsburg-Süd auf die Straße Kornweide. In dem Bus befanden sich 15 Kinder einer Grundschule aus Rönneburg, die zum Schwimmtraining gebracht werden sollten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin des Pkw verletzt und musste von einem Notarzt versorgt werden, auch ein Kind wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch drei weitere Kinder, die über Kopf- und Nackenschmerzen klagten, seien in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR 90,3. Die anderen blieben bei den beiden Betreuern, die ebenfalls in dem Bus saßen. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Rettungskräfte untersuchten die Schüler. Die Polizei hat den Unfallort für die Aufräumarbeiten abgesperrt. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

