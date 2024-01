Stand: 30.01.2024 06:27 Uhr Verletzte bei Unfall in Altengamme

Bei einem Unfall in Altengamme sind am Montagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto mit drei Insassen war vom Altengammer Hauptdeich abgekommen. Der Wagen streifte einen Wohnwagen und eine Gartenlaube, in der jemand schlief. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

