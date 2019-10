Stand: 26.10.2019 10:58 Uhr

Verletzte bei Überfall auf Aldi-Filiale

In einer Aldi-Filiale im Hamburger Stadtteil Billstedt haben zwei Männer bei einem Diebstahl mehrere Menschen verletzt. Bei dem Überfall am Freitagabend in der Möllner Landstraße hätten die beiden Täter zunächst Geld aus einer offenen Kasse entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Daraufhin sei es zu einer Auseinandersetzung mit einer Kassiererin gekommen, in deren Verlauf einer der Täter der 41 Jahre alten Frau ins Gesicht geschlagen habe.

Ein Tatverdächtiger gefasst

Die beiden Männer versuchten anschließend zu fliehen. Bei diesem Fluchtversuch gelang es nach Polizeiangaben mehreren Anwesenden, einen der mutmaßlichen Täter zu stoppen und zu überwältigen. Dabei zog der 47-Jährige ein Messer, mit dem er sich selbst verletzte, jedoch auch einem 27 Jahre alten Angestellten des Discounters leichte Schnittverletzungen zufügte. Nach dem zweiten Täter wird noch gefahndet.

