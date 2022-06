Stand: 30.06.2022 17:08 Uhr Verletzte Ukrainer nach Hamburg geflogen

Erneut hat ein Spezialflugzeug der Bundeswehr Verletzte aus der Ukraine nach Norddeutschland gebracht. Die Maschine mit 18 Verletzten landete am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel. Fünf Ukrainer kommen in Hamburger Krankenhäuser, die anderen werden auf Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen verteilt. | Sendedatum NDR 90,3: 30.06.2022 17:00